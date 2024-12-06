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ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по Украине

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные Силы нанесли за неделю шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, ВПК Украины, сборке беспилотников и местам дислокации ВСУ, иностранных инструкторов и наёмников, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 30-го ноября по 6-е декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, удары были нанесены по местам сборки и хранения беспилотников, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.

Все цели высокоточных ударов достигнуты, подчеркнули в МО РФ.