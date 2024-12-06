ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по Украине

«С 30-го ноября по 6-е декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, удары были нанесены по местам сборки и хранения беспилотников, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников.
Все цели высокоточных ударов достигнуты, подчеркнули в МО РФ.