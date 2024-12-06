В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

Катера обнаружили с 07:00 до 12:00. Их ликвидировала морская авиация Черноморского флота.
Вечером 5 декабря на подлете к Крыму сбили два беспилотника. Еще один дрон и два безэкипажных катера у берегов Крыма уничтожили ночью.
В Черном море утром 6 декабря уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Катера обнаружили с 07:00 до 12:00. Их ликвидировала морская авиация Черноморского флота.
Вечером 5 декабря на подлете к Крыму сбили два беспилотника. Еще один дрон и два безэкипажных катера у берегов Крыма уничтожили ночью.