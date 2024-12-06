Олбани
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Волгоградской области Сергей Власенко погиб в зоне СВО

Наш земляк до конца исполнил воинский и гражданский долг.

Печальные вести о гибели военнослужащего пришли в Камышин Волгоградской области.

«В ходе специальной военной операции погиб Сергей Власенко», — сообщили в официальном телеграм-канале Камышинской городской администрации в пятницу, 6 декабря.

Участник специальной военной операции мужественно защищал Отечество и с честью выполнил свой воинский долг. Жители Волгоградской области будут хранить вечную память о погибшем бойце.

«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Сергея Власенко.