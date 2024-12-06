Житель Волгоградской области Сергей Власенко погиб в зоне СВО

Печальные вести о гибели военнослужащего пришли в Камышин Волгоградской области.
«В ходе специальной военной операции погиб Сергей Власенко», — сообщили в официальном телеграм-канале Камышинской городской администрации в пятницу, 6 декабря.
Участник специальной военной операции мужественно защищал Отечество и с честью выполнил свой воинский долг. Жители Волгоградской области будут хранить вечную память о погибшем бойце.
«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Сергея Власенко.