Главное из брифинга Минобороны 30 ноября — 6 декабря 2024 года: сводка за неделю

Потери противника в живой силе превысили 2 400 человек. Также российские бойцы уничтожили восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами ВСУ.