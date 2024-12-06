Главное из брифинга Минобороны 30 ноября — 6 декабря 2024 года: сводка за неделю

Удары по объектам ВПК и аэродромам Украины
За неделю Вооруженные Силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации бойцов ВСУ, иностранных инструкторов и наемников.
Все цели высокоточных ударов достигнуты.
Группа «Север» улучшила позиции на Харьковском направлении
В течение недели бойцы «Северной» группировки войск продолжали наносить удары по украинским формированиям. Поражены живая сила и техника четырех бригад и двух пограничных отрядов противника.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлениях) потери противника составили: до 2 210 военнослужащих, девять танков, 42 боевые бронированные машины, 52 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.
Бойцы группировки «Запад» отразили 64 контратаки ВСУ
Военнослужащие «Западной» группировки войск продвинулись по переднему краю, нанеся поражение 10 бригадам ВСУ, четырем бригадам теробороны и двум бригадам нацгвардии.
Российские бойцы за неделю отразили 64 контратаки украинских штурмовиков.
Противник потерял более 3 565 военнослужащих, лишился танка Leopard, девяти боевых бронированных машин, 36 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов с боеприпасами.
Подразделения «Юга» взяли под контроль два населенных пункта в ДНР
За прошедшую неделю военнослужащие «Южной» группировки заняли села Ильинка и Романовка в ДНР.
Бойцы «Юга» нанесли удары по 13 бригадам противника и отразили шесть контратак подразделений ВСУ.
Потери противника в живой силе превысили 2 400 человек. Также российские бойцы уничтожили восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами ВСУ.
Группировка «Центр» освободила Петровку и Пустынку в ДНР
Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенные пункты Петровка и Пустынка на территории ДНР.
Российские бойцы нанесли поражение девяти бригадам ВСУ, двум бригадам морской пехоты, бригаде специального назначения, пяти бригадам теробороны и двум бригадам нацгвардии, а также отразили 72 контратаки противника.
Потери украинской стороны превысили 3 600 человек. Также ВС РФ уничтожили 31 боевую бронированную машину, шесть бронетранспортеров М113 и бронетранспортер М1117, 16 бронемашин, 12 боевых бронированных машин «Казак», 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.
Подразделения «Востока» заняли два села в Запорожской области и ДНР
Бойцы «Восточной» группировки взяли под контроль населенные пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы ДНР.
Российские военнослужащие нанесли поражение четырем механизированным бригадам ВСУ и семи бригадам теробороны, отразили 15 контратак противника.
Потери украинской стороны составили: до 950 военнослужащих, пять танков, 15 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.
Подразделения «Днепра» улучшили позиции
Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и трех бригад теробороны.
«Потери ВСУ составили до 435 военнослужащих, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами», — уточнили в Минобороны.
Результаты работы средств ПВО и морской авиации за неделю
Средства противовоздушной обороны в течение недели сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Морская авиация Черноморского флота уничтожила восемь безэкипажных катеров ВСУ.