Олбани
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 30 ноября — 6 декабря 2024 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 30 ноября по 6 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Удары по объектам ВПК и аэродромам Украины

За неделю Вооруженные Силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации бойцов ВСУ, иностранных инструкторов и наемников.

Все цели высокоточных ударов достигнуты.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группа «Север» улучшила позиции на Харьковском направлении

В течение недели бойцы «Северной» группировки войск продолжали наносить удары по украинским формированиям. Поражены живая сила и техника четырех бригад и двух пограничных отрядов противника.

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлениях) потери противника составили: до 2 210 военнослужащих, девять танков, 42 боевые бронированные машины, 52 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.

Бойцы группировки «Запад» отразили 64 контратаки ВСУ

Военнослужащие «Западной» группировки войск продвинулись по переднему краю, нанеся поражение 10 бригадам ВСУ, четырем бригадам теробороны и двум бригадам нацгвардии.

Российские бойцы за неделю отразили 64 контратаки украинских штурмовиков.

Противник потерял более 3 565 военнослужащих, лишился танка Leopard, девяти боевых бронированных машин, 36 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов с боеприпасами.

Подразделения «Юга» взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

За прошедшую неделю военнослужащие «Южной» группировки заняли села Ильинка и Романовка в ДНР.

Бойцы «Юга» нанесли удары по 13 бригадам противника и отразили шесть контратак подразделений ВСУ.

Потери противника в живой силе превысили 2 400 человек. Также российские бойцы уничтожили восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами ВСУ.

Группировка «Центр» освободила Петровку и Пустынку в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенные пункты Петровка и Пустынка на территории ДНР.

Российские бойцы нанесли поражение девяти бригадам ВСУ, двум бригадам морской пехоты, бригаде специального назначения, пяти бригадам теробороны и двум бригадам нацгвардии, а также отразили 72 контратаки противника.

Потери украинской стороны превысили 3 600 человек. Также ВС РФ уничтожили 31 боевую бронированную машину, шесть бронетранспортеров М113 и бронетранспортер М1117, 16 бронемашин, 12 боевых бронированных машин «Казак», 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.

Подразделения «Востока» заняли два села в Запорожской области и ДНР

Бойцы «Восточной» группировки взяли под контроль населенные пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы ДНР.

Российские военнослужащие нанесли поражение четырем механизированным бригадам ВСУ и семи бригадам теробороны, отразили 15 контратак противника.

Потери украинской стороны составили: до 950 военнослужащих, пять танков, 15 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Подразделения «Днепра» улучшили позиции

Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

«Потери ВСУ составили до 435 военнослужащих, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами», — уточнили в Минобороны.

Результаты работы средств ПВО и морской авиации за неделю

Средства противовоздушной обороны в течение недели сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Морская авиация Черноморского флота уничтожила восемь безэкипажных катеров ВСУ.