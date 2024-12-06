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ВСУ за время атаки на Курскую область потеряли более 38 485 военных

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. ВСУ за четыре месяца массированной атаки на Курскую область потеряли более 38 485 военных, 232 танка, 123 бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 38 485 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 230 боевых бронированных машин, 1 092 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов», — сообщили там.

В МО РФ уточнили, что за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.