Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 38 485 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 230 боевых бронированных машин, 1 092 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов», — сообщили там.