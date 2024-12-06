Появилось фото машины, поврежденной в Воронеже при атаке БПЛА

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в ночь на 6 декабря дежурные средства ПВО уничтожили в Воронежской области 14 украинских беспилотников. Несколько БПЛА пытались атаковать объекты в Острогожском районе Воронежской области. По предварительным данным, один человек получил ранение небольшой тяжести. Один беспилотник упал на крышу нежилого здания, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Кроме того, были повреждены несколько стекол в жилом доме.