Появилось фото машины, поврежденной в Воронеже при атаке БПЛА

В Воронеже сотрудники городской администрации завершили работу на месте, где в пятницу, 6 декабря, обломками сбитого БПЛА был поврежден автомобиль. После проведения управой независимой экспертизы собственник сможет получить денежные средства, сообщил мэр города Сергей Петрин. Глава городской администрации опубликовал фото поврежденного авто.
Ранее снимки пострадавшего автомобиля были опубликованы владельцем машины в социальных сетях. Сообщается, что обломки БПЛА были изъяты специалистами.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в ночь на 6 декабря дежурные средства ПВО уничтожили в Воронежской области 14 украинских беспилотников. Несколько БПЛА пытались атаковать объекты в Острогожском районе Воронежской области. По предварительным данным, один человек получил ранение небольшой тяжести. Один беспилотник упал на крышу нежилого здания, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Кроме того, были повреждены несколько стекол в жилом доме.
Учеников школ Острогожского района, которых разместили в укрытиях до отбоя опасности атаки БПЛА, отпустили домой. Занятия второй смены сегодня проходят там в дистанционном формате.