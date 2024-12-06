Военный эксперт объяснил, почему в ВСУ стало больше наемников

По данным, озвученным экс-советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), с начала спецоперации на Украине число иностранцев в рядах ВСУ увеличилось с 25 тысяч до 40 тысяч человек.