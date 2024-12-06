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Военный эксперт объяснил, почему в ВСУ стало больше наемников

Увеличение количества наемников в рядах ВСУ связано с высоким уровнем оплаты за выполнение контракта и рекрутинговые кампании в западных странах, считает профессор Академии военных наук, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По данным, озвученным экс-советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), с начала спецоперации на Украине число иностранцев в рядах ВСУ увеличилось с 25 тысяч до 40 тысяч человек.

«Увеличение числа наемников в рядах ВСУ связано с тем, что Киев хорошо платит. Кроме того, работает западная пропаганда и многочисленные рекрутинговые агентства», — объяснил Козюлин «Инфо 24».

Эксперт добавил, что «рекламную кампанию» по привлечению иностранцев в ВСУ также активно проводят лидеры западных государств. Например, во Франции есть иностранный легион. В стране поощряется вербовка бывших и действующих бойцов легиона для участия в боевых действиях на стороне Киева.

Козюлин отметил, что большая часть боевиков-иностранцев имеют узкую специализацию и чаще всего привлекаются для обслуживания и управления сложным западным вооружением.

Эксперт прогнозирует сокращение количества наемников в рядах ВСУ, потому что страны НАТО начали демонстрировать готовность к урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, в ЕС накопилась усталость от украинского кризиса.

В Следственном комитете России активизировали работу по привлечению к уголовной ответственности иностранных наемников, участвующих в конфликте на стороне ВСУ. В отношении 813 иностранцев вынесены обвинения, более 600 из них объявлены в розыск, сообщили в ведомстве.