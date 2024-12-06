Украинца приговорили к 11 годам колонии за шпионаж в Херсонской области

«Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в марте 2022 года осужденный, находясь на территории г. Новая Каховка Херсонской области, добровольно собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал посредством интернет-мессенджера представителю Службы безопасности Украины. Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.