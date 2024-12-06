Олбани
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинца приговорили к 11 годам колонии за шпионаж в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Херсонский областной суд приговорил к 11 годам лишения свободы 37-летнего гражданина Украины за шпионаж. Он собирал сведения о передвижениях военной техники. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: Freepik

«Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2022 года осужденный, находясь на территории г. Новая Каховка Херсонской области, добровольно собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные сведения он передавал посредством интернет-мессенджера представителю Службы безопасности Украины. Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.