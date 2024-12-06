Путин поручил доложить о плане по повышению трудоустройства бойцов СВО

«Правительству Российской Федерации совместно c Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”… при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации обеспечить разработку плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации», — говорится в перечне поручений.