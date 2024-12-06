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Путин поручил доложить о плане по повышению трудоустройства бойцов СВО

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта доложить о разработке плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО.

Источник: © РИА Новости

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно c Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”… при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации обеспечить разработку плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 1 марта 2025 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Путин Владимир