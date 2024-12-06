Путин поручил доложить о плане по повышению трудоустройства бойцов СВО

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно c Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества”… при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации обеспечить разработку плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации», — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 1 марта 2025 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.