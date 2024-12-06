Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили два БПЛА

«Минобороны России 6 декабря с 20:10 до 20:50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Астраханской и Белгородской областей», — сказали там.