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Над Астраханской и Белгородской областями уничтожили два БПЛА

Попытки атаки пресекали с 20:10 до 20:50 мск.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за 40 минут два беспилотника над Астраханской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Минобороны России 6 декабря с 20:10 до 20:50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Астраханской и Белгородской областей», — сказали там.