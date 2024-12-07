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Украинца Воробьева признали террористом за подрыв локомотивов в Мелитополе

Ранее суд приговорил Воробьева к 16 годам лишения свободы.

Источник: Freepik

Гражданин Украины Максим Воробьев*, осужденный к 16 годам за подрывы трех локомотивов в Мелитополе, был внесен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

На сайте указано, что Воробьев родился 3 февраля 1991 года и проживает в Мелитополе Запорожской области.

Прокуратура Ростовской области сообщала, что Южный окружной военный суд приговорил Воробьева к 16 годам лишения свободы за его действия, приведшие к подрыву локомотивов в депо Мелитополя.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил украинца Дмитрия Голубева к 18 годам колонии за взрыв в здании МРЭО ГИБДД в Мелитополе и подготовку еще двух терактов. 10 августа украинец установил взрывное устройство на окно возле входа в отделение № 2 МРЭО ГИБДД.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.