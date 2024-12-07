Мирный житель Дзержинска в ДНР пострадал в результате обстрела ВСУ

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в этот день Приходько сообщил, что в результате украинского обстрела Дзержинска в ДНР пострадала женщина.
До этого, 4 декабря, в результате обстрела со стороны ВСУ Горловки в ДНР получил ранения мирный житель.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.