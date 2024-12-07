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Мирный житель Дзержинска в ДНР пострадал в результате обстрела ВСУ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель города Дзержинска. Об этом 6 декабря сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Источник: РИА "Новости"

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день Приходько сообщил, что в результате украинского обстрела Дзержинска в ДНР пострадала женщина.

До этого, 4 декабря, в результате обстрела со стороны ВСУ Горловки в ДНР получил ранения мирный житель.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.