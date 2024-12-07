Матери Хабаровского края награждены боевыми орденами и медалями

— В нашем языке слова «Родина», «мать» имеют глубокую взаимосвязь и практически знак равенства. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин: «Вы вдохновляете наших героев любовью, переживаете за всех наших бойцов, помогаете им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтёрских структурах. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даёте пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда — на нашей стороне!». А значит, Победа всегда будет за нами! К сожалению, порой ценою жизни. Быть воином — значит жить вечно! — заключил Сергей Кузнецов. Матери сыновей, которые проявили мужество и героизм при выполнении воинского долга по защите Отечества, награждены такими высокими наградами, как Орден Мужества, медалями: «Золотая Звезда», «За воинскую доблесть», «За отвагу», «За боевые отличия», медалями Жукова и Суворова.