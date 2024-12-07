Матери Хабаровского края награждены боевыми орденами и медалями

В Доме официальных приемов прошел торжественный прием матерей участников специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
От имени губернатора Дмитрия Демешина их приветствовал вице-губернатор Сергей Кузнецов, который поблагодарил матерей за то, что воспитали таких достойных сыновей.
— Совсем недавно вся Россия отмечала День матери, а 9 декабря в России особый праздник — День Героев Отечества. Мы чествуем людей особенной судьбы, с особенным характером, совершивших подвиг во имя жизни, во имя Победы, — сказал Сергей Кузнецов. Он отметил, что в крае действует 35 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Предусмотрены единовременные денежные выплаты, а также оказывается необходимое лечение и психологическая помощь бойцам.
Он добавил, что в Хабаровском крае ежемесячно передается большой объем гуманитарной помощи в зону СВО. С начала военной операции собрано 158 тонн гуманитарного груза, в том числе 57 тонн только в этом году. И во многом это заслуга мам сыновей.
— В нашем языке слова «Родина», «мать» имеют глубокую взаимосвязь и практически знак равенства. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин: «Вы вдохновляете наших героев любовью, переживаете за всех наших бойцов, помогаете им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтёрских структурах. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даёте пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда — на нашей стороне!». А значит, Победа всегда будет за нами! К сожалению, порой ценою жизни. Быть воином — значит жить вечно! — заключил Сергей Кузнецов. Матери сыновей, которые проявили мужество и героизм при выполнении воинского долга по защите Отечества, награждены такими высокими наградами, как Орден Мужества, медалями: «Золотая Звезда», «За воинскую доблесть», «За отвагу», «За боевые отличия», медалями Жукова и Суворова.