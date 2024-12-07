30 ноября президент Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что главная проблема ВСУ заключается не в числе солдат, а в оснащении бригад. По его словам, он просил партнеров республики о поставке оборудования больше года назад, но его призыв не услышали. Он объяснил это тем, что есть «некоторая бюрократия», а часть решений не считают важными на Западе.