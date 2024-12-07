Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе

«Взрыв… Еще… Детали позже», — написал он.
В Сумской области объявлена воздушная тревога.
Кроме того, ночью прогремели взрывы в городе Могилев-Подольский в Винницкой области. Сигнал об опасности прозвучал в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.