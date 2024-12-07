Олбани
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Конотопе в Сумской области прогремели взрывы, сообщил мэр города Артем Семенихин в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«Взрыв… Еще… Детали позже», — написал он.

В Сумской области объявлена воздушная тревога.

Кроме того, ночью прогремели взрывы в городе Могилев-Подольский в Винницкой области. Сигнал об опасности прозвучал в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.