Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника над регионами России

Уточняется, что два дрона были сбиты над Белгородской областью и по одному — над Астраханской и Воронежской. Уничтоженные беспилотники были самолетного типа, добавили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что российские ПВО в течение ночи на 6 декабря уничтожили 33 украинских беспилотника и два безэкипажных катера. Уточнялось, что 14 дронов были ликвидированы над территорией Воронежской области, 11 — над Курской областью, семь — над Белгородской и один — над Крымом.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.