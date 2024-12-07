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Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Астраханской, Воронежской и Белгородской областями. Об этом 7 декабря сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что два дрона были сбиты над Белгородской областью и по одному — над Астраханской и Воронежской. Уничтоженные беспилотники были самолетного типа, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что российские ПВО в течение ночи на 6 декабря уничтожили 33 украинских беспилотника и два безэкипажных катера. Уточнялось, что 14 дронов были ликвидированы над территорией Воронежской области, 11 — над Курской областью, семь — над Белгородской и один — над Крымом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.