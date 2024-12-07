Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника над регионами России

Накануне сообщалось, что российские ПВО в течение ночи на 6 декабря уничтожили 33 украинских беспилотника и два безэкипажных катера. Уточнялось, что 14 дронов были ликвидированы над территорией Воронежской области, 11 — над Курской областью, семь — над Белгородской и один — над Крымом.