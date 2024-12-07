В ночь на 7 декабря в Воронеже сбили еще один БПЛА

Минувшей ночью в Воронеже и области вновь объявили о начале применения украинских беспилотных летательных объектов. Опасность действовала с 3.30 до 6 часов.
По данным губернатора, за это время дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем один беспилотник. По предварительным данным, в результате падения обломков дрона пострадавших и разрушений нет.
Напомним, в результате применения БПЛА ночью 6 декабря в Воронеже осколками повредило автомобиль, а в Острогожском районе — выбило окно в доме. Один человек получил легкое ранение.