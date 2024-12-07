«Эспаньола» с помощью РЭБ захватывает украинские FPV-дроны

«Огромное количество производителей дружит с “Эспаньолой”, присылает свои изделия на боевую апробацию, поскольку именно “Эспаньола” может не только отправлять дроны в один конец, но и давать качественное, надежное, всеобъемлющее заключение с разных сторон. С инженерной, с саперной, и с итогами непосредственного (боевого) применения», — заключил доброволец «Биркин».