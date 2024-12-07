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«Эспаньола» с помощью РЭБ захватывает украинские FPV-дроны

ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. «Эспаньола» (88-я добровольческая разведывательно-диверсионная бригада) с помощью средств радиоэлектронной борьбы захватывает украинские FPV-дроны типа Shrike, перепрошивает их в своем инженерном центре и массировано применяет их против украинской армии, сообщил руководитель научно-апробационного центра «Эспаньолы» с позывным «Биркин».

Источник: © РИА Новости

«Эспаньола давит такое количество дронов противника (Shrike), что имеет возможность их дорабатывать и отправлять обратно. Соответственно, бьет врага его же оружием», — сказал РИА Новости руководитель научно-апробационного центра с позывным «Биркин».

По словам собеседника агентства, на вооружении «Эспаньолы» находится более 15 разновидностей различных моделей FPV-дронов.

«Огромное количество производителей дружит с “Эспаньолой”, присылает свои изделия на боевую апробацию, поскольку именно “Эспаньола” может не только отправлять дроны в один конец, но и давать качественное, надежное, всеобъемлющее заключение с разных сторон. С инженерной, с саперной, и с итогами непосредственного (боевого) применения», — заключил доброволец «Биркин».