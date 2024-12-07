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ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Берестки в ДНР, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, российские военные окружили Курахово с нескольких сторон. Он также уточнил, что бои идут в центральной и южной части города, а восточные районы уже освободили от боевиков ВСУ.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.

Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.