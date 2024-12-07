Подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области Украины, ЛНР и ДНР, а также отразили 11 контратак ВСУ, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.