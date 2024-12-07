Подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Загрызово, Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ.
«Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 и 105 мм орудие M119 производства США, 152 мм гаубица “Мста-Б” и 122 мм гаубица Д-30», — добавили в МО РФ.