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Подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области Украины, ЛНР и ДНР, а также отразили 11 контратак ВСУ, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Загрызово, Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, они отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ.

«Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 и 105 мм орудие M119 производства США, 152 мм гаубица “Мста-Б” и 122 мм гаубица Д-30», — добавили в МО РФ.