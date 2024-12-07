Подразделения группировки «Юг» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых подразделений противника», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М-777 и 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.