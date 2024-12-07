Подразделения «Востока» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Отрадное Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».