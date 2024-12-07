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ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки войск «Север»

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля и три гаубицы Д-30», — говорится в сводке военного ведомства.