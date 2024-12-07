ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки войск «Север»

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля и три гаубицы Д-30», — говорится в сводке военного ведомства.