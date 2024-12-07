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Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и пять боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка Донецкой Народной Республики.

«Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.