Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки

«Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.