ВСУ потеряли более 380 военнослужащих в Курской области

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 38 865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1231 боевую бронированную машину, 1096 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.