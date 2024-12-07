ВС РФ уничтожили «Ланцетом» танк ВСУ в Курской области

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск “Север” выявили танк Т-64 ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса “Ланцет” танк боевиков ВСУ был уничтожен», — сказали в Минобороны.