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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» танк ВСУ в Курской области

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские военные группировки «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство опубликовало кадры уничтожения танка. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются взрыв, детонация боекомплекта танка ВСУ и пожар.

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск “Север” выявили танк Т-64 ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на танк противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса “Ланцет” танк боевиков ВСУ был уничтожен», — сказали в Минобороны.