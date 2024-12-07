В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО огнеметчиком

В Севастополе простились с гвардии рядовым, огнеметчиком огнеметного отделения штурмовой роты Валерием Сердюком. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
«Валерий Максимович Сердюк геройски погиб при выполнении боевой задачи на Запорожском направлении».
Валерий Сердюк родился и вырос в Севастополе. После окончания школы поступил в ПТУ № 3 на электрогазосварщика, после чего работал на предприятиях города.
В 2022 году в рамках частичной мобилизации Валерий Сердюк был призван на военную службу и направлен в бригаду морской пехоты Балтийского флота, где ранее проходил срочную службу. После подготовки был направлен в зону проведения СВО.
Сослуживцы отзываются о нем как об открытом, справедливом и честном человеке.