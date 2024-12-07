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В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО огнеметчиком

Валерий Сердюк погиб на Запорожском направлении.

Источник: Telegram-канал Михаила Развожаева

В Севастополе простились с гвардии рядовым, огнеметчиком огнеметного отделения штурмовой роты Валерием Сердюком. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Валерий Максимович Сердюк геройски погиб при выполнении боевой задачи на Запорожском направлении».

сообщил Развожаев

Валерий Сердюк родился и вырос в Севастополе. После окончания школы поступил в ПТУ № 3 на электрогазосварщика, после чего работал на предприятиях города.

В 2022 году в рамках частичной мобилизации Валерий Сердюк был призван на военную службу и направлен в бригаду морской пехоты Балтийского флота, где ранее проходил срочную службу. После подготовки был направлен в зону проведения СВО.

Сослуживцы отзываются о нем как об открытом, справедливом и честном человеке.