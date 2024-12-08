Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили «Бабой-ягой» по своим

«Когда подошли солдаты русские очень близко, метров на 10 к нам уже, мы говорим: “Все, сдаемся!” И со мной вышли еще два человека. Начала “Баба-яга” летать, начались “скиды” (сбросы. — Прим. ред.), они (русские) говорят: “Если ваши сами вас не уничтожат, то будете жить”. Чуть подзатихло. Потом, говорят, начала работать “120-ка”, миномет, было пару “приходов” (“прилетов”. — Прим. ред.). Потом все затихло, потом пришли (российские. — Прим. ред.) военнослужащие, нас забрали и повели», — рассказал Рябина.