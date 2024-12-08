Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили «Бабой-ягой» по своим

«Когда подошли солдаты русские очень близко, метров на 10 к нам уже, мы говорим: “Все, сдаемся!” И со мной вышли еще два человека. Начала “Баба-яга” летать, начались “скиды” (сбросы. — Прим. ред.), они (русские) говорят: “Если ваши сами вас не уничтожат, то будете жить”. Чуть подзатихло. Потом, говорят, начала работать “120-ка”, миномет, было пару “приходов” (“прилетов”. — Прим. ред.). Потом все затихло, потом пришли (российские. — Прим. ред.) военнослужащие, нас забрали и повели», — рассказал Рябина.
Стрелка-пулеметчика 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Рябину мобилизовали в августе 2024 года, в декабре он сдался в плен в Курской области.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российская армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 38,8 тысячи военнослужащих и 232 танка.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.