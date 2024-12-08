Боец ВСУ дважды дезертировал из части и в итоге сдался в плен

Первый выход Дмитрия на передовую был в декабре 2023 года на авдеевском направлении, после девяти дней на передовой он с воспалением легких был отправлен в больницу в поселок городского типа Ингулец в пригороде Кривого Рога, где приобрел гражданскую одежду. Еще через 21 день, уже после выздоровления, он отправился в расположение 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Мирнограде. И там, в расположении, оставил все военное имущество, что ему выдали.