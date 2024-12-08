Боец ВСУ дважды дезертировал из части и в итоге сдался в плен

Первый выход Дмитрия на передовую был в декабре 2023 года на авдеевском направлении, после девяти дней на передовой он с воспалением легких был отправлен в больницу в поселок городского типа Ингулец в пригороде Кривого Рога, где приобрел гражданскую одежду. Еще через 21 день, уже после выздоровления, он отправился в расположение 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Мирнограде. И там, в расположении, оставил все военное имущество, что ему выдали.
«Переоделся в гражданскую (одежду), попил водки с ребятами, посмотрел, кто остался из ребят. Остались, грубо говоря, одни водители. Из пехоты уже никого не было… сказал, что я пошел за следующей партией водки, и ушел пешком на Мирноград, дожидаясь какого-нибудь транспорта», — сказал собеседник агентства.
По его словам, из Мирногдара до Покровска Ружицкого подвезли шахтеры на служебной машине. Из Покровска (Красноармейска) рейсовым автобусом доехал до Харькова. «Блокпост меня остановил только перед въездом в Харьков. Спросили выйти всех военных. Я вышел, но у меня при себе была выписка с больницы, и в выписке было указано, что 30 дней у меня реабилитации», — добавил военнопленный.
Восемь месяцев он жил в своей квартире по прописке — в городе Дергачи в Харьковском районе. В сентябре 2024 года к нему домой пришла полиция.
«Было предложение такое — либо я возвращаюсь снова в эту бригаду, либо меня сажают от пяти лет… За решетку мне неохота было. Здесь, я думал, может быть, сделаю второе, повторю то же самое, что сделал первый раз, здесь было больше возможности свалить», — объяснил Ружицкий.
Позднее, после штурма их позиций, Дмитрий бежал, бросив оружие, после чего 10 часов плутал по полям и вышел на позиции ВС РФ возле поселка Раздольное, где и сдался в плен.
В конце ноября Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Раздольное в ДНР.