Бойцы военной полиции группировки «Запад» получили госнаграды

ЛУГАНСК, 8 дек — РИА Новости. Военнослужащим военной полиции группировки войск «Запад», отличившимся в зоне проведения спецоперации, вручили государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«Военнослужащим подразделений военной полиции группировки войск “Запад” за… мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, были вручены государственные и ведомственные награды на передовой», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что для вручения государственных наград к своим подразделениям прибыл начальник военной полиции группировки, полковник Александр Безклубов.
«Наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам подразделений военной полиции вручены боевые государственные награды — медали “За отвагу” и медали ордена “За заслуги перед Отечеством”. Также военнослужащим были вручены ведомственные награды и ценные подарки», — добавили в Минобороны РФ.
Сообщается, что Безклубов поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу, а также пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.
«Сразу после награждения военнослужащие военной полиции вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач», — уточнили в Минобороны.