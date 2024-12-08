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Волонтеров СВО наградили медалями в Тайшетском районе

В Приангарье состоялся Второй форум волонтеров спецоперации.

В Тайшетском районе состоялся Второй форум волонтеров СВО. Его участниками стали около 200 человек из 30 волонтерских отрядов. Добровольцы провели мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, медицинских турникетов, браслетов спасения, спальников и другого. Об этом рассказал мэр района Александр Кузин.

— Самым возрастным участником фестиваля стала Валентина Александровна Сохарева, ей 94 года. Она вяжет теплые вещи и передает их на передовую, — поделился Кузин в соцсетях.

Представителям отрядов вручили памятные медали «За содействие СВО. Мы вместе. Тайшетский район», а также медали от командования 41-й армии.

— Благодарю наших волонтёров, добровольцев! — добавил мэр.