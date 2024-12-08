Волонтеров СВО наградили медалями в Тайшетском районе

В Тайшетском районе состоялся Второй форум волонтеров СВО. Его участниками стали около 200 человек из 30 волонтерских отрядов. Добровольцы провели мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, медицинских турникетов, браслетов спасения, спальников и другого. Об этом рассказал мэр района Александр Кузин.