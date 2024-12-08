Андрей Мялкин из Сосновского округа Нижегородской области погиб на СВО

Житель Сосновского округа Нижегородской области Андрей Мялкин погиб на СВО. Об этом сообщает администрация округа в соцсети.
В Сосновской средней школе № 1 в честь младшего лейтенанта, командира гаубичного самоходно-артиллерийского взвода отряда войсковой части 5 декабря была открыта мемориальная доска.
Боец был награжден орденами и медалями, в том числе «За взятие Бахмута». Посмертно герой был награжден орденом Мужества.
Память военнослужащего почтили минутой молчания. К мемориальной доске были возложены цветы.