В зоне СВО погиб танкист Владимир Глухов из Пермского края

Администрация Нытвенского городского округа сообщила о гибели в зоне проведения СВО Глухова Владимира Сергеевича. Военнослужащий из Нытвы проходил службу на должности старшего механика-водителя танкового взвода.
Владимир Глухов погиб при выполнении боевой задачи 15 августа 2024 года.
Администрации округа о точной дате и времени прощания с ним сообщит дополнительно. Это связано с задержкой самолета, который доставит тело земляка в Пермский край.
В понедельник, 9 декабря, Нытва простится с еще одним погибшим на СВО земляком, младшим сержантом Слепневым Андреем Ильичом. Стрелок-зенитчик погиб 13 октября 2024 года. Церемония прощания начнется с 09:00 в городском Доме культуры.
Администрация Нытвенского округа приносит глубочайшие соболезнования семьям, родным и близким погибших защитников Отечества, разделяет боль утраты и скорбим вместе с ними.