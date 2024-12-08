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Минобороны: Шесть украинских БПЛА атаковали Воронежскую область

Один из подавленных дронов стал причиной пожара на предприятии.

Шесть беспилотников, летящих со стороны Украины, были сбиты над территорией Воронежской области ночью в воскресенье, 8 декабря. Актуальные сведения передали в Минобороны России.

Всего средства РЭБ и ПВО ликвидировали 46 БПЛА. Их них 17 — над Белгородской, 12 — над Курской, 7 — над Ростовской, 6 — над Воронежской и 4 — над Астраханской областями.

Напомним, после падения беспилотника на промышленное предприятие в одном из районов начался пожар. Его ликвидировали утром. На месте происшествия работают оперативные службы.