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ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВПК Украины

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектов энергетики, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектов энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — сказали в министерстве.