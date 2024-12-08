ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВПК Украины

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектов энергетики, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.