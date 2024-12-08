Группировка «Юг» улучшила тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Улаклы, Островское, Григоровка, Верхнекаменское, Приволье, Курахово, Янтарное и Дачное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки формирований противника», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап и 122-мм гаубица Д-30.