Группировка войск «Запад» нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Двуречная, Кондрашовка, Петропавловка, Загрызово, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также были отражены 11 контратак штурмовых групп подразделений ВСУ.
«Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, две 122 мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, 122 мм гаубица Д-30, 120 мм самоходное артиллерийское орудие “Нона”, три 105 мм орудия M119 производства США и 85 мм пушка Д-44. Уничтожены два склада с боеприпасами», — добавили в Минобороны РФ.