Группировка войск «Запад» нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразили 11 контратак, потери противника составили более 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.