Военные группировки «Восток» за сутки отразили две контратаки ВСУ

«Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две 152-мм самоходные артиллерийские установки “Акация”, две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожен склад горючего», — говорится в сообщении.