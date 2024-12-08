ПВО за сутки сбила 88 украинских беспилотников

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — говорится в сводке военного ведомства.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampirе чешского производства и 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечает МО РФ.
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37468 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19705 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19220 орудий полевой артиллерии и минометов, 29096 единиц специальной военной автомобильной техники.