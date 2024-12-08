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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. ВСУ потеряли на курском направлении за сутки более 400 военнослужащих, две БМП, в том числе одну Bradley, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 39260 военнослужащих, 232 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1233 боевые бронированные машины.