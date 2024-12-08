Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.