«Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны. Дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации», — сказал Песков журналистам, комментируя данные о потерях на фронте, приведенные будущим президентом США Дональдом Трампом.