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Украинские потери кратно превышают российские, заявил Песков

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, эта тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны. Дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации», — сказал Песков журналистам, комментируя данные о потерях на фронте, приведенные будущим президентом США Дональдом Трампом.

Песков Дмитрий