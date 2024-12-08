Беспилотники сбиты у побережья Крыма

Отмечается, что украинские дроны были сбиты в период с 14:30 до 14:55 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — сказано в сообщении Минобороны РФ.
Также в это время три украинских беспилотника были ликвидированы над территорией Белгородской области, уточнили в оборонном ведомстве России.
Утром 8 декабря над территорией Российской Федерации средствами ПВО были сбиты 46 дронов, из них 17 — над Белгородской областью, 12 над Курской, шесть над Воронежской, семь над Ростовской, а также четыре дрона были сбиты над Астраханской областью.