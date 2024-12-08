Беспилотники сбиты у побережья Крыма

Утром 8 декабря над территорией Российской Федерации средствами ПВО были сбиты 46 дронов, из них 17 — над Белгородской областью, 12 над Курской, шесть над Воронежской, семь над Ростовской, а также четыре дрона были сбиты над Астраханской областью.