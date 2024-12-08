Российский Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по скоплению военнослужащих ВСУ и их бронетехнике в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.