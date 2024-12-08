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Российский Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар планирующими бомбами по скоплению военнослужащих ВСУ и их бронетехнике в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — подчеркнули в МО РФ.