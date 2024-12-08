Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести

Ранее Приходько сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника по автобусу пострадали четыре мирных жителя.
«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до шести», — сообщил мэр в своем Telegram-канале.
В воскресенье Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщал о еще одном пострадавшем в городе Селидово.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.