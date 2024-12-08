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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести

ДОНЕЦК, 8 дек — РИА Новости. Чисто мирных жителей Горловки, пострадавших в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, возросло до шести, заявил мэр города Иван Приходько.

Источник: © РИА Новости

Ранее Приходько сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника по автобусу пострадали четыре мирных жителя.

«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до шести», — сообщил мэр в своем Telegram-канале.

В воскресенье Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщал о еще одном пострадавшем в городе Селидово.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.