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Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«8 декабря т.г. около 20.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.