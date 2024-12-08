Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

«8 декабря т.г. около 20.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.