ВСУ начали обвешивать Leopard и Abrams советской защитой «Контакт-1»

Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
«Мы видим, что противник перенимает отдельные наши подходы. Они тоже стали вешать на машины “мангалы”. Только у нас они заводские, у них в основном кустарные. В зоне СВО также регулярно встречаются Abrams и Leopard, обвешанные советской динамической защитой “Контакт-1”. Это признание в каком-то смысле. Хотя часто это не помогает противнику в противостоянии с нашими новейшими огневыми и ударными контурами», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».
Оздоев отметил, что и новые, и модернизированные образцы отвечают современным вызовам по своей эффективности, гибкости применения, простоте обслуживания, ремонтопригодности. «Они идут в зону боевых действий с усиленной защитой, средствами маскировки, в том числе в радиолокационном диапазоне. У них улучшенные системы связи, передачи данных, управления огнем», — добавил он.