ВСУ начали обвешивать Leopard и Abrams советской защитой «Контакт-1»

«Мы видим, что противник перенимает отдельные наши подходы. Они тоже стали вешать на машины “мангалы”. Только у нас они заводские, у них в основном кустарные. В зоне СВО также регулярно встречаются Abrams и Leopard, обвешанные советской динамической защитой “Контакт-1”. Это признание в каком-то смысле. Хотя часто это не помогает противнику в противостоянии с нашими новейшими огневыми и ударными контурами», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».