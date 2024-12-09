Отряд «Тигр» вывез раненых морпехов с передовой в зоне СВО: «Все перестреливаются»

«Два бойца со 155-й прямо на перекрестке. Все простреливается. Один ранен в голову, другой — в ноги. Мы вылетаем, загружаем их в кузов и уезжаем», — комментирует на видео командир отряда «Тигр», вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов.
В процессе эвакуации добровольцы из «Тигра» также уничтожили беспилотники противника. После успешного завершения операции раненых морпехов передали в руки медиков.
Напомним, Сергей Ефремов возглавил добровольческий батальон «Тигр», который был направлен в Курскую область. Ефремов ранее уже участвовал в СВО.
Отметим, отряд «Тигр» зарекомендовал себя как один из лучших в зоне проведения СВО, многократно получая благодарности командования и награды от российского руководства.
В октябре текущего года бойцы «Тигра» вытащили раненых солдат чеченского спецназа «Ахмат» из-под огня.
Напомним, ранее стало известно, как гуманитарный груз собирается и доставляется в регионы, пострадавшие от ударов ВСУ.