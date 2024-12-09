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Отряд «Тигр» вывез раненых морпехов с передовой в зоне СВО: «Все перестреливаются»

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря, ФедералПресс. Два раненых бойца 155-й бригады морской пехоты ТОФ были эвакуированы с передовой в зоне СВО добровольцами из сводного приморского отряда «Тигр». Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Два бойца со 155-й прямо на перекрестке. Все простреливается. Один ранен в голову, другой — в ноги. Мы вылетаем, загружаем их в кузов и уезжаем», — комментирует на видео командир отряда «Тигр», вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов.

В процессе эвакуации добровольцы из «Тигра» также уничтожили беспилотники противника. После успешного завершения операции раненых морпехов передали в руки медиков.

Напомним, Сергей Ефремов возглавил добровольческий батальон «Тигр», который был направлен в Курскую область. Ефремов ранее уже участвовал в СВО.

Отметим, отряд «Тигр» зарекомендовал себя как один из лучших в зоне проведения СВО, многократно получая благодарности командования и награды от российского руководства.

В октябре текущего года бойцы «Тигра» вытащили раненых солдат чеченского спецназа «Ахмат» из-под огня.

Напомним, ранее стало известно, как гуманитарный груз собирается и доставляется в регионы, пострадавшие от ударов ВСУ.