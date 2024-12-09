Отряд «Тигр» вывез раненых морпехов с передовой в зоне СВО: «Все перестреливаются»

«Два бойца со 155-й прямо на перекрестке. Все простреливается. Один ранен в голову, другой — в ноги. Мы вылетаем, загружаем их в кузов и уезжаем», — комментирует на видео командир отряда «Тигр», вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов.