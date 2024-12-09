Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери в живой силе и технике в городе Курахово. Подробности сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Позиции ВСУ выжигает ствольная артиллерия, беспилотные летательные аппараты и тяжелые реактивные системы залпового огня «Ураган». Работу на данном направлении проводит 228 артиллерийская бригада 8 гвардейской армии ЮВО.
«Расчеты этих машин применяют не только осколочно-фугасные, но и агитационные реактивные снаряды, содержащие листовки с предложением сдаться в плен», — указано в сообщении.
Украинские военные после работы «Урагана» сдались в плен российской армии. Украинцы приняли коллективное решение сложить оружие после того, как получили листовки.
Ранее сообщалось, что ВСУ отступают на кураховском направлении. При отступлении они разрушили православный храм на Марьинской плотине, разделяющей Марьинку и Георгиевку.