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Гладков: система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду

Информация о пострадавших и серьезных разрушениях не поступала.

Источник: Аргументы и факты

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Подробности сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушные цели были сбиты на подлете к городу. Никакой информации о возможных пострадавших не сообщалось. Также нет данных о серьезных разрушениях.

«Все оперативные и аварийные службы работают», — указал Гладков.

Он добавил, что позже будет проведен подомовой обход на месте происшествия. Его обычно организовывают в светлое время суток.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области обломки украинского беспилотника упали на приют для животных накануне вечером. Некоторые собаки получили ранения, многие из питомцев погибли.