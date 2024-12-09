Гладков: система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Подробности сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, воздушные цели были сбиты на подлете к городу. Никакой информации о возможных пострадавших не сообщалось. Также нет данных о серьезных разрушениях.
«Все оперативные и аварийные службы работают», — указал Гладков.
Он добавил, что позже будет проведен подомовой обход на месте происшествия. Его обычно организовывают в светлое время суток.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области обломки украинского беспилотника упали на приют для животных накануне вечером. Некоторые собаки получили ранения, многие из питомцев погибли.