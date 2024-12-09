ВС России нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Запорожской области

«Наша задача была выйти на подразделение пехоты, наладить взаимодействие, узнать тактическую обстановку и вести наблюдение за противником. Противник находился на расстоянии 1,8 километра от нас, то есть велось визуальное наблюдение в бинокль. Ротацию техники увидели, откуда работают орудия, ДШК, минометы, АГС. Бойцы проявили себя грамотно, мудро, было интересно», — рассказал он.