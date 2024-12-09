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ВС России нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Запорожской области, который обнаружили в ходе рейда разведчики 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», сообщил журналистам командир разведывательной группы с позывным Суетолог.

Источник: © РИА Новости

«Наша задача была выйти на подразделение пехоты, наладить взаимодействие, узнать тактическую обстановку и вести наблюдение за противником. Противник находился на расстоянии 1,8 километра от нас, то есть велось визуальное наблюдение в бинокль. Ротацию техники увидели, откуда работают орудия, ДШК, минометы, АГС. Бойцы проявили себя грамотно, мудро, было интересно», — рассказал он.

По словам бойца, после проведенной доразвездки, в ходе которой военнослужащие выяснили расположение и боевой численный состав противника, российские войска нанесли удар по позициям ВСУ.

Разведчик добавил, что его бойцы постоянно совершенствуются и развиваются профессионально.

«Помимо того, что есть боевые задачи, надо готовиться к этим боевым задачам, то есть проводятся регулярные занятия, тренировки, теория, практика. Мы сами себе не даем деревенеть», — сказал командир разведгруппы.