ВС России нанесли удар по району сосредоточения ВСУ в Запорожской области

«Наша задача была выйти на подразделение пехоты, наладить взаимодействие, узнать тактическую обстановку и вести наблюдение за противником. Противник находился на расстоянии 1,8 километра от нас, то есть велось визуальное наблюдение в бинокль. Ротацию техники увидели, откуда работают орудия, ДШК, минометы, АГС. Бойцы проявили себя грамотно, мудро, было интересно», — рассказал он.
По словам бойца, после проведенной доразвездки, в ходе которой военнослужащие выяснили расположение и боевой численный состав противника, российские войска нанесли удар по позициям ВСУ.
Разведчик добавил, что его бойцы постоянно совершенствуются и развиваются профессионально.
«Помимо того, что есть боевые задачи, надо готовиться к этим боевым задачам, то есть проводятся регулярные занятия, тренировки, теория, практика. Мы сами себе не даем деревенеть», — сказал командир разведгруппы.